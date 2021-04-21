Алексей Стукалов: новый Слуцкий или везунчик?

Алексей Стукалов вышел из футбольной семьи. Месяц назад он «наводил шороху» в ФНЛ со своим скромным «Велесом», а на днях разгромил московский «Спартак» на выезде с «Уфой», получив похвалу от Газизова и, вероятно, неплохие премиальные. Кто он такой, новый Слуцкий, спаситель «Уфы» или простой парень, влюблённый в футбол? Алексей Стукалов приступил к тренерской работе в 22 года в московском клубе «Смена». О выборе профессии речи не шло. Отец, Борис Стукалов, известный наставник, успевший поработаь в волгоградском «Роторе», московском «Динамо», тульском «Арсенале», «Томи», «Урале», «Оренбурге» и ряде других клубов. При таком папе сложно не сделать спортивную карьеру, но стать футболистом не получилось. Помешала травма. Занимаясь в детской школе ставропольского «Динамо», Алексей порвал левую боковую связку. Сыграл в футбол на площадке, в подкате прошёлся по острому лезвию бутылку. Операция и конец карьеры. Согласитесь, знакомая история, только у Слуцкого была кошка, дерево и падение на колено.

Времени на то, чтобы следить за отцом стало больше. Институт и уже на третьем курсе работа в качестве тренера московской школы «Смена». Даже в армии удалось потренировать. ФК «Спасатель», как эталонная команда МЧС, в которых служил Алексей Стукалов. После армии любовь к тренерскому искусству только увеличивалась. Вместе с количеством значений. С 2010 года по 2020-й Алексей Стукалов прошёл все категории ВШТ, получив лицензию PRO. Параллельно Стукалов-младший работал тренером и наставником в молодёжном составе «Химок», ассистентом во взрослой команде. Карьера заносила Алексея Борисовича в Калининград и Саратов. В 2019 ему выпал шанс проявить себя в скромном московском клубе «Велес».

Скромными «крылатые быки» стали в ФНЛ, где с бюджетом в 100 млн.рублей им приходилось непросто. Пройти ПФЛ получилось куда проще. Однако кто бы мог предположить, что во втором по значимости дивизионе России «Велес» сможет бороться за попадание в ТОП-4. Лишь к концу пребывания Стукалова в клубе, москвичи опустились на восьмую строчку в турнирной таблице. Столь неожиданному результату поспособствовал опыт Алексея Борисовича. «Велес» обладает самым молодым составом ФНЛ (средний возраст 22 года). А с молодёжью Стукалов-младший начал работать со старта своей карьеры. Любопытно, но даже в случае его прихода в новую уже сформированную команду, как это было с «Соколом», клуб брал вектор развития на молодёжь.

Свою любовь к футболу Стукалов «доказал» в 2015 году. По его же признанию, на курсах обучения в ВШТ, Курбан Бердыев сказал, что для изучения тактики команды необходимо просмотреть 30 матчей с её участием. Алексей Борисович в свой отпуск просмотрел все игры «Ливерпуля» и научился оценивать тактику игры команды. Вероятно поэтому, уже в ФНЛ, многие соперники боялись не самих игроков «Велеса», а наставника клуба, который был готов продемонстрировать все свои знания и умения. Приход Стукалова в «Уфу» неудивителен. Он должен был возглавить клуб ещё в октябре, после ухода Евсеева, но стороны не договорились об условиях. Всё встало на свои места в критичный для башкирского клуба момент.

Две победы в двух матчах вывели уфимцев на 14-ю строчку в турнирной таблице. Оказаться вне зоны стыковых матчей удастся вряд ли (остаются лишь математические шансы), но остаться в РПЛ, из которой «Уфа» не вылетала ни разу с момента своего появления в элите, возможно. Не стоит перехваливать Стукалова. Две крупных победы, одна из которых над «Спартаком», могут показаться неким фартом или знаком удачи для клуба. Но столь ли она будет яркой дальше? Уверен, что Алексей Стукалов совсем не полагается на судьбу, а детально изучает своего предстоящего соперника, «Сочи», победа над которым может существенно изменить расклад сил в нижней части турнирной таблицы РПЛ.

Константин Лицин