Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Чорлука – лучший игрок РПЛ по единоборствам

20 Апреля 2021, 18:55,

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука является лучшим футболистом российской Премьер-лиги в этом сезоне в плане единоборств. Об этом сообщают эксперты статистики из Opta. Чорлука выиграл 75% единоборств.

Второе место занимает представитель «Спартака» Самуэль Жиго, который выиграл 69% единоборств. Далее следуют Иван Ордец, Владимир Рыков и Кайо. Они успешно выступили в 67% единоборств на поле в этом сезоне.

Стоит напомнить, что Ведран Чорлука по завершению этого сезона покинет «Локомотив» в связи с истечением срока трудового соглашения. Об этом было объявлено ещё в марте.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Краснодар, Урал, Ведран Чорлука, Самуэль Жиго, Владимир Рыков, Иван Ордец, Кайо
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