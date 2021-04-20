​Чорлука – лучший игрок РПЛ по единоборствам

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука является лучшим футболистом российской Премьер-лиги в этом сезоне в плане единоборств. Об этом сообщают эксперты статистики из Opta. Чорлука выиграл 75% единоборств.

Второе место занимает представитель «Спартака» Самуэль Жиго, который выиграл 69% единоборств. Далее следуют Иван Ордец, Владимир Рыков и Кайо. Они успешно выступили в 67% единоборств на поле в этом сезоне.

Стоит напомнить, что Ведран Чорлука по завершению этого сезона покинет «Локомотив» в связи с истечением срока трудового соглашения. Об этом было объявлено ещё в марте.