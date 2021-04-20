​Раскрыта зарплата Тедеско и игроков «Спартака»

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20 Апреля 2021, 18:22,
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Telegram-канал Black Mirror продолжает раскрывать деловую информацию, касающуюся «Спартака». На этот раз канал раскрыл заработные платы футболистов и тренеров команды.
Так, например, заработная плата главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско составляет 3,49 миллиона евро за сезон.
Отметим и зарплаты некоторых футболистов команды. Капитан Георгий Джикия зарабатывает за сезон примерно два миллиона евро. Зарплата Зобнина в год составляет почти 3,5 миллиона евро. Форварды Джордан Ларссон, Эсекель Понсе и Александр Соболев зарабатывают за сезон соответственно 1,55, 1,72 и 1,15 миллиона евро. Годовой заработок защитников Ильи Кутепова и Самуэля Жиго составляет 2,3 и 2,26 миллиона евро.
Стоит сказать, что суммы приведены без учётов бонусов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Георгий Джикия, Александр Соболев, Илья Кутепов, Джордан Ларссон, Самуэль Жиго, Эсекель Понсе
за что платят такие деньги? девать некуда?