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​Раскрыта зарплата Тедеско и игроков «Спартака»

20 Апреля 2021, 18:22,

Telegram-канал Black Mirror продолжает раскрывать деловую информацию, касающуюся «Спартака». На этот раз канал раскрыл заработные платы футболистов и тренеров команды.

Так, например, заработная плата главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско составляет 3,49 миллиона евро за сезон.

Отметим и зарплаты некоторых футболистов команды. Капитан Георгий Джикия зарабатывает за сезон примерно два миллиона евро. Зарплата Зобнина в год составляет почти 3,5 миллиона евро. Форварды Джордан Ларссон, Эсекель Понсе и Александр Соболев зарабатывают за сезон соответственно 1,55, 1,72 и 1,15 миллиона евро. Годовой заработок защитников Ильи Кутепова и Самуэля Жиго составляет 2,3 и 2,26 миллиона евро.

Стоит сказать, что суммы приведены без учётов бонусов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Георгий Джикия, Александр Соболев, Илья Кутепов, Джордан Ларссон, Самуэль Жиго, Эсекель Понсе
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Комментарии (1)
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0
pasha-kuraev@gmail.com
20 Апреля 2021, 18:42

за что платят такие деньги? девать некуда?

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