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​Азмун интересен «Роме» и «Аталанте»

20 Апреля 2021, 15:30,

Форвард «Зенита» Сердар Азмун интересен итальянским «Роме» и «Аталанте». Об этом посредством своей странички в Twitter сообщает журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари. Он отмечает, что Азмуна можно купить примерно за двадцать пять миллионов евро.

Ранее Азмун выражал желание попробовать себя в более статусном европейском чемпионате. В нынешнем сезоне 26-летний иранец провёл за «Зенит» двадцать семь матчей. В них нападающий записал на свой счёт шестнадцать забитых мячей и отдал пять результативных передач.

На текущий момент Сердар Азмун возглавляет рейтинг бомбардиров сезона РПЛ.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Рома, Аталанта, Сердар Азмун, Трансферы футбола - лето 2021
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