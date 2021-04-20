​Азмун интересен «Роме» и «Аталанте»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун интересен итальянским «Роме» и «Аталанте». Об этом посредством своей странички в Twitter сообщает журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари. Он отмечает, что Азмуна можно купить примерно за двадцать пять миллионов евро.

Ранее Азмун выражал желание попробовать себя в более статусном европейском чемпионате. В нынешнем сезоне 26-летний иранец провёл за «Зенит» двадцать семь матчей. В них нападающий записал на свой счёт шестнадцать забитых мячей и отдал пять результативных передач.

На текущий момент Сердар Азмун возглавляет рейтинг бомбардиров сезона РПЛ.