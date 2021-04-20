Юмтити не хочет переходить в «Зенит»

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20 Апреля 2021, 09:07,
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Французский защитник Самуэль Юмтити может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. Интерес к 27-летнему футболисту проявляет петербургский «Зенит».
Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, игроку не интересен вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Юмтити ждет предложений от европейских топ-клубов.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Самуэлю со стороны «Ливерпуля».
В текущем сезоне чемпионата Испании Юмтити принял участие в десяти поединках, в которых получил одну желтую карточку. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Самуэль Юмтити