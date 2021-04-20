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Юмтити не хочет переходить в «Зенит»

20 Апреля 2021, 09:07,

Французский защитник Самуэль Юмтити может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. Интерес к 27-летнему футболисту проявляет петербургский «Зенит».

Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, игроку не интересен вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Юмтити ждет предложений от европейских топ-клубов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Самуэлю со стороны «Ливерпуля».

В текущем сезоне чемпионата Испании Юмтити принял участие в десяти поединках, в которых получил одну желтую карточку. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до 2023-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Самуэль Юмтити
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