Юмтити не хочет переходить в «Зенит»

Французский защитник Самуэль Юмтити может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. Интерес к 27-летнему футболисту проявляет петербургский «Зенит».

Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, игроку не интересен вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Юмтити ждет предложений от европейских топ-клубов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Самуэлю со стороны «Ливерпуля».

В текущем сезоне чемпионата Испании Юмтити принял участие в десяти поединках, в которых получил одну желтую карточку. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до 2023-го года.