Мелкадзе: «Главное - победа в Кубке, и это по силам нам»

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы готовились против «Химок». Команда действительно выдавала качественную игру и результат, проиграв только «Зениту». Какие уязвимости вы нашли в команде Черевченко?

- Уязвимости? Мы всей командой с тренером разбирали «Химки» в атаке и обороне. Полностью выполнили план на игру.

- Какой он был?

- Тренер говорил, что не надо давать «Химкам» долго атаковать на нашей половине поля и встречать их на чужой половине поля.

- Расскажите о голе, это был самый красивый мяч в вашей карьере?

- Один из самых красивых, да.

- А какой самый?

- Для меня лично в «Спартаке-2» против «КамАЗа», а все будут считать, что этот - самый.

- У вас такие «горки». 1:3 от «Уфы» и 3:1 над «Химками». Как это понять?

- Тяжело два раза обыграть одну команду, тем более, искусственное поле, выезд и игра была через два дня. Практически тот же состав был, что и на Кубок. Это повлияло на результат.

- А как вам мешает искусственное поле на стадионе «Нефтяник»?

- Когда играешь на натуральном и резкий переход на искусственное…

- У вас впереди «Крылья», команда очень непростая с ярким бомбардиром, которая находится в великолепной форме. Как сейчас идет подготовка?

- Подготовка полным ходом, так же разбираем их как и другие команды. Это шанс добыть победу в Кубке.

- У вас теперь фокус довольно понятен - Кубок России? Дорога к нему совсем короткая, а в чемпионате, судя по всему, все проблемы решены.

- В принципе, да, что тут скрывать. Главное - победа в Кубке, и это по силам нам.

- Расскажите про эмоциональность вашего главного тренера. Он очень эмоционально ведет себя на бровке. Это вам помогает, или вы не обращаете на это внимания?

- Не знаю, может кому-то помогает. Мне помогает.