Мелкадзе: «Главное - победа в Кубке, и это по силам нам»

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19 Апреля 2021, 21:25,
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Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».
- Вы готовились против «Химок». Команда действительно выдавала качественную игру и результат, проиграв только «Зениту». Какие уязвимости вы нашли в команде Черевченко?
- Уязвимости? Мы всей командой с тренером разбирали «Химки» в атаке и обороне. Полностью выполнили план на игру.
- Какой он был?
- Тренер говорил, что не надо давать «Химкам» долго атаковать на нашей половине поля и встречать их на чужой половине поля.
- Расскажите о голе, это был самый красивый мяч в вашей карьере?
- Один из самых красивых, да.
- А какой самый?
- Для меня лично в «Спартаке-2» против «КамАЗа», а все будут считать, что этот - самый.
- У вас такие «горки». 1:3 от «Уфы» и 3:1 над «Химками». Как это понять?
- Тяжело два раза обыграть одну команду, тем более, искусственное поле, выезд и игра была через два дня. Практически тот же состав был, что и на Кубок. Это повлияло на результат.
- А как вам мешает искусственное поле на стадионе «Нефтяник»?
- Когда играешь на натуральном и резкий переход на искусственное…
- У вас впереди «Крылья», команда очень непростая с ярким бомбардиром, которая находится в великолепной форме. Как сейчас идет подготовка?
- Подготовка полным ходом, так же разбираем их как и другие команды. Это шанс добыть победу в Кубке.
- У вас теперь фокус довольно понятен - Кубок России? Дорога к нему совсем короткая, а в чемпионате, судя по всему, все проблемы решены.
- В принципе, да, что тут скрывать. Главное - победа в Кубке, и это по силам нам.
- Расскажите про эмоциональность вашего главного тренера. Он очень эмоционально ведет себя на бровке. Это вам помогает, или вы не обращаете на это внимания?
- Не знаю, может кому-то помогает. Мне помогает.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ахмат, Георгий Мелкадзе