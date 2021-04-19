​Арбитр Вилков: «Если бы я хотел «убить» «Ростов»…»

В понедельник стало известно о том, что российский рефери Михаил Вилков был отстранён от работы пожизненно.

Комментируя своё отстранение для «Спорт-Экспресса», Вилков заявил, что он ничего не должен начальнику «Локомотива» Станиславу Сухине. Последнего в среде футбольных фанатов подозревают в давлении на рефери на фоне своего судейского прошлого.

«Если бы я хотел «убить» «Ростов», то уже на десятой минуте удалил бы японского полузащитника», - высказался Вилков.

Стоит сказать, что на десятой минуте матча Кенто Хашимото совершил достаточно грубый фол против Станислава Магкеева. Японский футболист мог получить вторую жёлтую карточку и покинуть поле уже в дебюте поединка.

Напомним, «Локомотив» в указанном матче при судействе Михаила Вилкова разгромил «Ростов» с результатом 4:1.