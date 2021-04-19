​Арбитр Вилков: «Если бы я хотел «убить» «Ростов»…»

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19 Апреля 2021, 18:34,
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В понедельник стало известно о том, что российский рефери Михаил Вилков был отстранён от работы пожизненно.
Комментируя своё отстранение для «Спорт-Экспресса», Вилков заявил, что он ничего не должен начальнику «Локомотива» Станиславу Сухине. Последнего в среде футбольных фанатов подозревают в давлении на рефери на фоне своего судейского прошлого.
«Если бы я хотел «убить» «Ростов», то уже на десятой минуте удалил бы японского полузащитника», - высказался Вилков.
Стоит сказать, что на десятой минуте матча Кенто Хашимото совершил достаточно грубый фол против Станислава Магкеева. Японский футболист мог получить вторую жёлтую карточку и покинуть поле уже в дебюте поединка.
Напомним, «Локомотив» в указанном матче при судействе Михаила Вилкова разгромил «Ростов» с результатом 4:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Ростов, Михаил Вилков