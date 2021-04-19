​Известна причина пожизненного отстранения арбитра Вилкова

Пока в Европе бушует буря по поводу создания Суперлиги, в России навсегда от работы отстранили Михаила Вилкова. На прошлых выходных он работал на поединке между «Локомотивом» и «Ростовом» и оставил вопросы по нескольким принятым решениям.

По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, Вилков был отстранён по причине утраты доверия.

Стоит отметить, что судейские скандалы сопровождают весь российский футбольный сезон. Едва ли не после каждого игрового дня в футбольном обществе разгораются споры по поводу тех или иных судейских решений тех или иных рефери. Отстранение Вилкова может стать далеко не последней санкцией в отношении действующих судей до конца сезона.