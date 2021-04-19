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​«Тамбов» готов войти Суперлигу

19 Апреля 2021, 15:38,

Пресс-служба «Тамбова» опубликовала сообщение, адресованное возглавившему Суперлигу президенту «Реала» Флорентино Пересу.

«Тамбов» сообщил о готовности рассмотреть предложение о вступлении в Суперлигу, учитывая свои низкие шансы сохранить прописку в элите российского футбола.

«Тамбов», как известно, испытывает серьёзные финансовые трудности. Участники же Суперлиги со старта получат на всех 3,5 миллиарда евро.

Напомним, что Суперлигу создали двенадцать топовых клубов Европы. Они представляют английский (шесть клубов), итальянский и испанский (по три клуба) чемпионаты.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов
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Комментарии (1)
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1
xkugelx
19 Апреля 2021, 15:43

Надеюсь Флорентино Перес прислушается и допустит Тамбов к розыгрышу.

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