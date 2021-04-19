​«Тамбов» готов войти Суперлигу

Пресс-служба «Тамбова» опубликовала сообщение, адресованное возглавившему Суперлигу президенту «Реала» Флорентино Пересу.

«Тамбов» сообщил о готовности рассмотреть предложение о вступлении в Суперлигу, учитывая свои низкие шансы сохранить прописку в элите российского футбола.

«Тамбов», как известно, испытывает серьёзные финансовые трудности. Участники же Суперлиги со старта получат на всех 3,5 миллиарда евро.

Напомним, что Суперлигу создали двенадцать топовых клубов Европы. Они представляют английский (шесть клубов), итальянский и испанский (по три клуба) чемпионаты.