​Арбитр матча «Локомотив» - «Ростов» Вилков навсегда отстранён от судейства

Михаил Вилков официально отстранён от судейства. Информацию подтвердил Ашот Хачатурянц, который возглавляет судейский комитет. Отстранение является пожизненным.

Напомним, на минувших выходных Михаил Вилков обслуживал матч в Москве между «Локомотивом» и «Ростовом». Хозяева отпраздновали победу 4:1, однако вопросов к Вилкову осталось немало. Один из основных – эпизод с пенальти, назначенным после падения в чужой штрафной хавбека Гжегожа Крыховяка.

Стоит сказать, что судейские ошибки остаются горячей темой в российском футболе. Чуть ли не после каждого тура в футбольном обществе ведутся дискуссии касательно работы того или иного арбитра.