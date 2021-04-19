​Арбитр матча «Локомотив» - «Ростов» Вилков навсегда отстранён от судейства

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19 Апреля 2021, 15:32,
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Михаил Вилков официально отстранён от судейства. Информацию подтвердил Ашот Хачатурянц, который возглавляет судейский комитет. Отстранение является пожизненным.
Напомним, на минувших выходных Михаил Вилков обслуживал матч в Москве между «Локомотивом» и «Ростовом». Хозяева отпраздновали победу 4:1, однако вопросов к Вилкову осталось немало. Один из основных – эпизод с пенальти, назначенным после падения в чужой штрафной хавбека Гжегожа Крыховяка.
Стоит сказать, что судейские ошибки остаются горячей темой в российском футболе. Чуть ли не после каждого тура в футбольном обществе ведутся дискуссии касательно работы того или иного арбитра.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Михаил Вилков
навсегда это до 2 мая (Зенит-Локомотив)?
вам еще судья с бомжами помогать должен?
вот девки они такие, меры не знают, пару матчей им помогли они теперь и чемпионами решили стать)))
ай.. и за это наусегда? колитесь, чё натворил?.. )))