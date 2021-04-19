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​Арбитр матча «Локомотив» - «Ростов» Вилков навсегда отстранён от судейства

19 Апреля 2021, 15:32,

Михаил Вилков официально отстранён от судейства. Информацию подтвердил Ашот Хачатурянц, который возглавляет судейский комитет. Отстранение является пожизненным.

Напомним, на минувших выходных Михаил Вилков обслуживал матч в Москве между «Локомотивом» и «Ростовом». Хозяева отпраздновали победу 4:1, однако вопросов к Вилкову осталось немало. Один из основных – эпизод с пенальти, назначенным после падения в чужой штрафной хавбека Гжегожа Крыховяка.

Стоит сказать, что судейские ошибки остаются горячей темой в российском футболе. Чуть ли не после каждого тура в футбольном обществе ведутся дискуссии касательно работы того или иного арбитра.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Михаил Вилков
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Комментарии (4)
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0
Дарт Уилфред
19 Апреля 2021, 15:59

навсегда это до 2 мая (Зенит-Локомотив)?

0
Spirit
19 Апреля 2021, 16:12

вам еще судья с бомжами помогать должен?
вот девки они такие, меры не знают, пару матчей им помогли они теперь и чемпионами решили стать)))

1
Diman777
19 Апреля 2021, 15:44
Ну хоть что радостное - самого кончего жулика наконец то убрали. Если следом отправят Иванова и Левникова - поверю, что у росфута есть шанс на возрождение
0
ингерман
19 Апреля 2021, 15:35

ай.. и за это наусегда? колитесь, чё натворил?.. )))

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