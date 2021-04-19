​Португальский агент оценил возможность назначения Моуринью в «Спартаке»

Паулу Барбоза, футбольный агент из Португалии, ответил на вопрос, может ли Жозе Моуринью принять предложение от Леонида Федуна, если таковое поступит.

«Сейчас это маловероятно. Я хорошо знаю Жозе, он сейчас сделает паузу и не будет принимать предложение, поэтому тут вопрос не в чемпионате России», - высказался Барбоза для sport24.

При этом агент не исключил, что работа в России может быть интересна для Моуринью через несколько месяцев.

Напомним, несколько часов назад об уходе Жозе Моуринью с должности главного тренера сообщил «Тоттенхэм». Любопытно, что увольнение состоялось за шесть дней до финальной игры «шпор» против «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги. Что касается «Спартака», то клуб ищет нового тренера на следующий сезон, поскольку через четыре матча Доменико Тедеско оставит команду.

Жозе Моуринью проработал у руля «Тоттенхэма» полтора года.