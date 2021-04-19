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Брага: «Российским клубам должно стать проще в Лиге чемпионов после создания Суперлиги»

19 Апреля 2021, 14:25,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал разгром «Спартака» со стороны «Уфы» (0:3) и борьбу в РПЛ за еврокубки в контексте создания Европейской Суперлиги.

- «Спартак» потерпел ужасное поражение. «Уфа» сейчас не такая, какая была в прошлом сезоне, и проиграть ей дома крупно в День рождения своего клуба – это надо сильно постараться. Я заметил, что очень часто российские клубы хорошо играют два матча подряд, но следующий проводят кошмарно. Вот почему серия «Локомотива» с девятью победами настолько неожиданная. Никто не мог подумать перед весной, что «железнодорожники» наберут такой ход.

Шансы на какое-то место остаются, пока не исчезает математическая вероятность, но мне кажется, что «Спартаку» будет сложновато догнать «Локомотив». «Красно-белым» бы не потерять третье или даже четвёртое место. А у «Зениту» и «Локомотиву» должно быть проще в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, если в ней не примут участие топовые клубы, которые перейдут в Суперлигу. Но пока это всё ещё неточно, вилами по воде писано, и сейчас надо концентрироваться в первую очередь на себе. 

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Зенит, Локомотив Москва, Лига Чемпионов, Микаэль Брага, Суперлига Европы
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