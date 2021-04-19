Скандал с Суперлигой Европы. Все новости и комментарии. Специальный раздел Евро-Футбола
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ловрен - о Суперлиге: «Футбол окажется на грани коллапса, всех интересуют только деньги»

19 Апреля 2021, 12:21,

Хорватский защитник Деян Ловрен, выступающий за петербургский «Зенит», поделился мнением о запуске нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

«Футбол в скором будущем окажется на грани коллапса. Никто не думает о дальнейшем развитии, всех интересуют только деньги. Пока у меня сохраняется надежда, что эта ситуация решится в положительную сторону», - гласит сообщение Ловрена в «Твиттере».

О запуске европейской Суперлиги в ночь с воскресенья на понедельник объявили 12 топ-клубов, среди которых оказались гранды английского, итальянского и испанского футбола. Не исключено, что к ним присоединятся команды из Германии.

Стоит отметить, что представители Франции отказались от участия в Суперлиге.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Деян Ловрен, Суперлига Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
BESTJuventus10
19 Апреля 2021, 12:23

сказал чувак получающий лямы газпрома)) развелось вонючих лицемеров. небось каждый второй за корку хлеба работает)

0
shatun
19 Апреля 2021, 13:53

Еще скажи мясные футболеры на голом энтузиазме играют,бесплатно.

0
HG2017
19 Апреля 2021, 13:22

Это - другое, вы не понимаете!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола