Ловрен - о Суперлиге: «Футбол окажется на грани коллапса, всех интересуют только деньги»

Хорватский защитник Деян Ловрен, выступающий за петербургский «Зенит», поделился мнением о запуске нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

«Футбол в скором будущем окажется на грани коллапса. Никто не думает о дальнейшем развитии, всех интересуют только деньги. Пока у меня сохраняется надежда, что эта ситуация решится в положительную сторону», - гласит сообщение Ловрена в «Твиттере».

О запуске европейской Суперлиги в ночь с воскресенья на понедельник объявили 12 топ-клубов, среди которых оказались гранды английского, итальянского и испанского футбола. Не исключено, что к ним присоединятся команды из Германии.

Стоит отметить, что представители Франции отказались от участия в Суперлиге.