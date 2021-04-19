Ловрен - о Суперлиге: «Футбол окажется на грани коллапса, всех интересуют только деньги»

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19 Апреля 2021, 12:21,
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Хорватский защитник Деян Ловрен, выступающий за петербургский «Зенит», поделился мнением о запуске нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.
«Футбол в скором будущем окажется на грани коллапса. Никто не думает о дальнейшем развитии, всех интересуют только деньги. Пока у меня сохраняется надежда, что эта ситуация решится в положительную сторону», - гласит сообщение Ловрена в «Твиттере».
О запуске европейской Суперлиги в ночь с воскресенья на понедельник объявили 12 топ-клубов, среди которых оказались гранды английского, итальянского и испанского футбола. Не исключено, что к ним присоединятся команды из Германии.
Стоит отметить, что представители Франции отказались от участия в Суперлиге.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Деян Ловрен, Суперлига Европы
сказал чувак получающий лямы газпрома)) развелось вонючих лицемеров. небось каждый второй за корку хлеба работает)
Еще скажи мясные футболеры на голом энтузиазме играют,бесплатно.
Это - другое, вы не понимаете!