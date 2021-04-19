Назван российский клуб, который мог стать участником Суперлиги Европы

Известный инсайдер Василий Конов рассказал, что один из российских топ-клубов рассматривался в качестве потенциального участника европейской Суперлиги. О создании нового футбольного турнира стало известно в ночь с 18-го на 19-е апреля.

«Единственный российский клуб, который был интересен Суперлиге, - это «Зенит». Но, спонсор «Зенита» - спонсор ЛЧ и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес, но ответных действий не дождалось», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

Напомним, что многолетним спонсором петербургского клуба является компания «Газпром», которая также оказывает поддержку Лиге чемпионов и УЕФА.

Суперлигу создали 12 европейских топ-клубов. В их число вошли каталонская «Барселона», мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и еще восемь популярных команд. Пост президента лиги занял Флорентино Перес, представляющий «королевский» клуб.

Ранее стало известно, что клубы Суперлиги получат платеж в размере 3,5 млрд евро. Кроме того, был объявлен формат проведения соревнований.