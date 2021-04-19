Назван российский клуб, который мог стать участником Суперлиги Европы

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19 Апреля 2021, 11:51,
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Известный инсайдер Василий Конов рассказал, что один из российских топ-клубов рассматривался в качестве потенциального участника европейской Суперлиги. О создании нового футбольного турнира стало известно в ночь с 18-го на 19-е апреля.
«Единственный российский клуб, который был интересен Суперлиге, - это «Зенит». Но, спонсор «Зенита» - спонсор ЛЧ и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес, но ответных действий не дождалось», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.
Напомним, что многолетним спонсором петербургского клуба является компания «Газпром», которая также оказывает поддержку Лиге чемпионов и УЕФА.
Суперлигу создали 12 европейских топ-клубов. В их число вошли каталонская «Барселона», мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и еще восемь популярных команд. Пост президента лиги занял Флорентино Перес, представляющий «королевский» клуб.
Ранее стало известно, что клубы Суперлиги получат платеж в размере 3,5 млрд евро. Кроме того, был объявлен формат проведения соревнований.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Суперлига Европы
Зачем это Зениту? Ведь они теперь смогут пару очков в ЛЧ набирать))))
"Руководство Суперлиги проявляло интерес, но ответных действий не дождалось"
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Ну и чего об этом писать, если ответных действий не дождалось?
зину драть нравится топ клубам)
Спартак нравится драть даже убогой Уфе)))
Колосков до чего ж ты наивный , либо полный дурень , а может и то и то , суперлига это стена , за которую если и пустят какой ни будь клуб из России , то это будет стоить столько что потом будете ходить без штанов
давить надо бунтовщиков((((
Кто б сомневался.