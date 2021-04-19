Скандал с Суперлигой Европы. Все новости и комментарии. Специальный раздел Евро-Футбола
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Назван российский клуб, который мог стать участником Суперлиги Европы

19 Апреля 2021, 11:51,

Известный инсайдер Василий Конов рассказал, что один из российских топ-клубов рассматривался в качестве потенциального участника европейской Суперлиги. О создании нового футбольного турнира стало известно в ночь с 18-го на 19-е апреля.

«Единственный российский клуб, который был интересен Суперлиге, - это «Зенит». Но, спонсор «Зенита» - спонсор ЛЧ и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес, но ответных действий не дождалось», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

Напомним, что многолетним спонсором петербургского клуба является компания «Газпром», которая также оказывает поддержку Лиге чемпионов и УЕФА.

Суперлигу создали 12 европейских топ-клубов. В их число вошли каталонская «Барселона», мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и еще восемь популярных команд. Пост президента лиги занял Флорентино Перес, представляющий «королевский» клуб.

Ранее стало известно, что клубы Суперлиги получат платеж в размере 3,5 млрд евро. Кроме того, был объявлен формат проведения соревнований.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Суперлига Европы
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Комментарии (7)
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0
Underdog
19 Апреля 2021, 13:32

Зачем это Зениту? Ведь они теперь смогут пару очков в ЛЧ набирать))))

0
Nicholais
19 Апреля 2021, 13:15

"Руководство Суперлиги проявляло интерес, но ответных действий не дождалось"
-
Ну и чего об этом писать, если ответных действий не дождалось?

3
Spirit
19 Апреля 2021, 12:16

зину драть нравится топ клубам)

0
Zenituwka
19 Апреля 2021, 13:45

Спартак нравится драть даже убогой Уфе)))

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0
ARTUR
19 Апреля 2021, 12:07

Колосков до чего ж ты наивный , либо полный дурень , а может и то и то , суперлига это стена , за которую если и пустят какой ни будь клуб из России , то это будет стоить столько что потом будете ходить без штанов

0
Роман Мамедов
19 Апреля 2021, 12:03

давить надо бунтовщиков((((

0
kalibr
19 Апреля 2021, 12:02

Кто б сомневался.

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