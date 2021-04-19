​Как отразится создание Суперлиги на российских клубах

Прямо сейчас в европейском футболе проходит масштабная революция. Двенадцать топовых клубов объявили о создании закрытой Суперлиги, по сути, отколовшись от действующей футбольной системы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу того, как Суперлига отразится на российских клубах.

«Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда готовы», - обратилась пресс-служба «Спартака» к создателям Суперлиги. Конечно, это просто шутка. В Суперлиге «Спартак», как и любой другой российский клуб, никто не ждёт. Создателями закрытой лиги главным образом движут финансовые интересы, что никак не совместимо с клубами из России. Российские клубы не сделают афиш, а значит – не позволят заработать больше. Сразу вспоминаются слова Андрея Аршавина в интервью Нобелю Арустамяну. Пару месяцев назад он заявил, что топовым клубам не интересно играть в Лиге чемпионов против «Зенита». Суперлига частично подтверждает слова Аршавина - большим клубам оказалось интереснее играть друг против друга.

Российских клубов точно не будет в Суперлиге, поэтому оценивать влияние создания этой лиги на представителей РПЛ можно только через призму еврокубков. Понятно, что УЕФА не допустит отколовшиеся клубы в турниры под своей эгидой. Это большой удар главным образом для престижной Лиги чемпионов. Представить этот турнир на постоянной основе без «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и других клубов очень сложно. Лига чемпионов по факту превратится в то, что сегодня мы называем «Лига Европы».

Для российских клубов здесь есть два вектора – спортивный и финансовый. В спортивном плане представителям Премьер-лиги России можно будет рассчитывать на более простую квалификацию в еврокубки. В Лиге чемпионов в отсутствии европейских грандов можно будет смело рассчитывать как минимум на места в плей-офф. Вопрос, опять же, в том, какая это будет Лига чемпионов. Престиж турнира упадёт, а вместе с ним упадут и заработки. В этом и заключается финансовая составляющая вопроса.

Лига чемпионов в нынешнем её виде привлекает клубы не только историей, но и возможностью заработка. Если посмотреть на систему распределения доходов в Лиге чемпионов на сезон 2020/2021, то можно увидеть, что каждый клуб, добравшийся до групповой стадии, получает по 15,25 миллиона евро. Для российских клубов на сегодняшний день это вполне себе солидная сумма. Когда в Лиге чемпионов не останется больших клубов, она станет менее привлекательной для спонсоров. Большинство из этих спонсоров наверняка уйдут, в результате чего денег в турнире станет гораздо меньше. Как следствие, в лучшем участники Лиги чемпионов станут зарабатывать столько, сколько сейчас зарабатывают участники Лиги Европы (в 5-10 раз меньше в зависимости от стадии). Что касается потенциальных заработков в Лиге Европы, то тут и вовсе хочется просто помолчать. Не говоря уже о создающейся Лиге конференций.

Суперлига ломает теперешнюю систему в её корне. Взрывная волна дойдёт до всех, и до российских клубов тоже.

Алексей Антоненко