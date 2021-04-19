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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Реакция РПЛ на создание Суперлиги Европы

19 Апреля 2021, 10:55,

В РПЛ отреагировали на новость о запуске нового футбольного турнира - Суперлиги Европы. Об этом высказался президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Как заявил руководитель, РПЛ выступает против создания турнира и всячески поддерживает позицию УЕФА и других европейских федераций По словам Прядкина, создание Суперлиги противоречит всем ценностям футбола и не учитывает интересы болельщиков. Этот турнир внесет серьезный раскол.

«Мы выступаем за эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», - передает слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Президентом Суперлиги назначен Флорентино Перес. К турниру уже присоединились 12 топ-клубов, среди которых «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РПЛ, Сергей Прядкин, Суперлига Европы
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Комментарии (2)
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0
zurukukkk
19 Апреля 2021, 11:05

ух как вскипешились-то! шо,от кормушки отлучають?!!:)

0
3Tituli
19 Апреля 2021, 11:03

Ну тут логично - нас не позвали, поэтому мы против))

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