Реакция РПЛ на создание Суперлиги Европы

В РПЛ отреагировали на новость о запуске нового футбольного турнира - Суперлиги Европы. Об этом высказался президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Как заявил руководитель, РПЛ выступает против создания турнира и всячески поддерживает позицию УЕФА и других европейских федераций По словам Прядкина, создание Суперлиги противоречит всем ценностям футбола и не учитывает интересы болельщиков. Этот турнир внесет серьезный раскол.

«Мы выступаем за эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», - передает слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Президентом Суперлиги назначен Флорентино Перес. К турниру уже присоединились 12 топ-клубов, среди которых «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».