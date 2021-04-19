«У этой команды нет ни стержня, ни яиц»: Реакция болельщиков на кошмарный разгром «Спартака» от «Уфы»

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в Интернете интересные комментарии насчёт крупного поражения московского «Спартака» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:3). Болельщики призывали «Спартак» вступить в европейскую Суперлигу, делали серьёзные выводы из-за белой рубашки Тедеско и видели карму из-за ухода Карреры.

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Александр Б.: «Именинники на День рождения раздают конфеты, а «Спартак» – очки...».

Максим Л.: «Должно быть стыдно перед родственниками Старостина, которые открывали матч».

Андрей З.: «Совсем недавно писали, что «Спартак» по игре лучше всех в РПЛ».

Дмитрий К.: «Если бы все футбольные матчи, заканчивались настолько закономерно, то букмекерский бизнес бы рухнул!».

Артём С.: «Уфа» приехала на днюху «Спартака» и пожарила шашлыки на их стадионе».

Владимир П.: «За это я и люблю «Спартак»! Он, как любимая женщина, всегда удивляет».

Николай Б.: «Ставить надо Бердыева, вот профессор обороны, у него не забалуешь!».

Денис А.: «Там тренер мало что решает, это бизнес и ничего личного. Всё решают решалы с круглого стола, а тренер – это просто формальности».

Алексей В.: «Сейчас все говорят о создании Суперлиги, может, «Спартаку» лучше там играть, чем в этом чемпионате «Газпрома?». Мы являемся самым популярным клубом СНГ, у нас огромная армия болельщиков, с деньгами проблем не будет».

Роберт М.: «У этой команды нет ни стержня, ни яиц, полтора года то в жар, то в холод, одни эмоции».

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alex217 alex217: «Газпром», судьи, заговор! А может, просто проходной двор в обороне?».

Евгений К.: «Газизов показал Зареме, кто лучше разбирается в футболе)».

Roman P.: «Спартак» апелляцию подал на то, что «Уфа» слишком сильно играла».

gennadd gennadd: «Сделал эпиляцию)».

БЕНВЕНУТО Ч.: «Вечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и как «Спартак» проигрывает!».

Саня С.: «Скоро выяснится, что «Спартак» сам против себя заговоры строит».

Александр П.: «Сегодня на стадионе «Открытие Арена» у «Спартака» были открытые ворота».

Anatoly V.: «Я никогда не устану повторять... С ДР, «Спартак», с ДР!!!».

Владимир К.: «Шнякин чуть не плакал в конце )) Незабываемое зрелище!».

Евгений А.: «Говорят, что главным арбитром этого матча был Сухина...».

Mister Wolf: «Поздравили по самое Тушино! А можно было просто сняться в начале сезона! На столетие ждём вылет в ФНЛ?».

Аво К.: «Уфа», скиньте номер карты, я вам косарь закину».

mos77ser: «Белая рубашка Тедеско как бы намекала: мы сдаёмся».

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In da football @In_da_football: «А вот и перчатка Газизова полетела».

Капитан Шепард @FCSM_space: «На самом деле всё просто. Тедеско понял, что если с победами продолжить, то придется оставаться, а этого не хочется. А ребята горой за тренера – поддержали».

подруга друга @_bespalevnaya: «Полагаю, что сегодня был пик карьеры Газизова. Впрочем, как и у любых аутсайдеров в матчах против «Спартака».

Фёдор К. @FyodorKomarov: «Я говорил: за то, что «Спартак» поступил несправедливо и глупо с Каррерой, 100 лет не видать ему чемпионства».

Кирилл Иванцов