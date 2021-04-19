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Реакция «Спартака» на запуск европейской Суперлиги

19 Апреля 2021, 08:57,

Московский «Спартак» отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги. Ранее о запуске нового турнира сообщили 12 топ-клубов, в числе которых каталонская «Барселона», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

«Уважаемые болельщики клубов-создателей Суперлиги. Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда готовы. С уважением, «Спартак» Москва», - говорится в сообщении «красно-белых».

Президентом лиги был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Также стало известно, что клубы-создатели Суперлиги получат 3,5 миллиарда евро. Кроме того, стал известен формат проведения нового турнира.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Суперлига Европы
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Комментарии (5)
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1
fireland
19 Апреля 2021, 10:21

Ахахах. Это сильно.

2
Super fanat
19 Апреля 2021, 09:32

Они-то тут каким боком? Не стоит принижать потенциальный турнир наличием Спартака в одном предложении с ним.

3
Djin Green
19 Апреля 2021, 09:31

уха ха хоть так поучавствовать и прославиться

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5
ARTUR
19 Апреля 2021, 09:20

со свиным рылом в калашный ряд как никогда точнее не придумаешь для этих супер спартачей

5
jUMPER
19 Апреля 2021, 09:16

Ну как же без вас то...))) Без вас никакой супер лиги не будет...))) клоуны...)))

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