Реакция «Спартака» на запуск европейской Суперлиги

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19 Апреля 2021, 08:57,
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Московский «Спартак» отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги. Ранее о запуске нового турнира сообщили 12 топ-клубов, в числе которых каталонская «Барселона», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».
«Уважаемые болельщики клубов-создателей Суперлиги. Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда готовы. С уважением, «Спартак» Москва», - говорится в сообщении «красно-белых».
Президентом лиги был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.
Также стало известно, что клубы-создатели Суперлиги получат 3,5 миллиарда евро. Кроме того, стал известен формат проведения нового турнира.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Суперлига Европы
Ахахах. Это сильно.
Они-то тут каким боком? Не стоит принижать потенциальный турнир наличием Спартака в одном предложении с ним.
уха ха хоть так поучавствовать и прославиться
со свиным рылом в калашный ряд как никогда точнее не придумаешь для этих супер спартачей
Ну как же без вас то...))) Без вас никакой супер лиги не будет...))) клоуны...)))