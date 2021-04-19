Реакция «Спартака» на запуск европейской Суперлиги

Московский «Спартак» отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги. Ранее о запуске нового турнира сообщили 12 топ-клубов, в числе которых каталонская «Барселона», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

«Уважаемые болельщики клубов-создателей Суперлиги. Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда готовы. С уважением, «Спартак» Москва», - говорится в сообщении «красно-белых».

Президентом лиги был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Также стало известно, что клубы-создатели Суперлиги получат 3,5 миллиарда евро. Кроме того, стал известен формат проведения нового турнира.