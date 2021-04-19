«Зенит» интересуется Юмтити

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19 Апреля 2021, 00:25,
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в России.
Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», в услугах французского футболиста заинтересован питерский «Зенит».
27-летний Юмтити сыграл лишь тринадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Самуэля с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в десять миллионов евро.
Напомним, что «Зенит» в летнее трансферное окно уже усилился звездным защитником, в стан российского клуба перешёл Деян Ловрен, ранее выступавший за «Ливерпуль».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Самуэль Юмтити
Добротный защитник был, под ЛЧ надо брать
Самуэль Умтити , 27 лет , ЦЗ , ударная левая , ОЦ=10.0
В Барсе почти не играет уже 2 года . В этом сезоне 18% минут.
Но в 2018г ,когда с ним продлевали контракт до 2023г его ОЦ=70.0
2 раза получал тяжелые травмы .
В январе 2018 года в услугах Умтити выразил заинтересованность Манчестер Сити.
Но в июне того же года Барселона объявила о продлении контракта с Умтити на пять лет.
Однако потом его время стало год от года падать .
Сейчас он в Барсе 4-5-ый ЦЗ по игровому времени.
Потенциально очень сильный ЦЗ способный вернуться на самый высокий уровень .