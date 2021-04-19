«Зенит» интересуется Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в России.

Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», в услугах французского футболиста заинтересован питерский «Зенит».

27-летний Юмтити сыграл лишь тринадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Самуэля с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в десять миллионов евро.

Напомним, что «Зенит» в летнее трансферное окно уже усилился звездным защитником, в стан российского клуба перешёл Деян Ловрен, ранее выступавший за «Ливерпуль».