Масалитин: «Болельщики всё простят «Спартаку», если он выиграет дерби у ЦСКА»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» – «Уфа» (0:3).

- Почему «красно-белые» потерпели крупное домашнее поражение?

- Где-то, может, сказался недонастрой и отсутствие Джикии в обороне. Не было у спартаковцев такого взаимопонимания в задней линии, как обычно. Ну и «Уфа» очень хорошо себя показала. Будь она поудачливей, выиграла бы с ещё более крупным счётом. Временами, если так посмотреть, «Уфа» приятное впечатление оставляла. Безо всякой запарки выходили через пас, через мелкий, играли, разыгрывали и так далее. «Уфа» разгромила «Спартак», сыграв в спартаковский футбол. По игре она сейчас точно не аутсайдер – минимум середняк.

- «Спартак» ещё борется за чемпионство?

- Да нет, что вы?! Вопрос чемпионства уже решён, «Зенит» никому ничего не отдаст. «Локомотив» набрал свою скорость и прёт, прёт, прёт, очков вообще не теряет. Борьба будет только за второе место и за европейские кубки. «Спартак» с «Локомотивом» разыграют путёвку в Лигу чемпионов, остальные побьются за Лигу конференций.

- Руководство «Спартака» должно прямо сейчас сделать большие выводы?

- Ни одна команда в мире не хочет проигрывать дома, да ещё и крупно, но сегодня так сложилось. Наверное, в «Спартаке» будут разбираться в причинах. Опять же, не хватило дисквалифицированных Джикии, Соболева и Айртона. До этого матча «Спартак», в принципе, показывал очень хорошую игру. В прошлом матче с «Локомотивом» он вроде бы владел инициативой и создавал моменты, игра ему давалось, но спартаковцы неожиданно пропустили первый гол, второй, получили удаление – и игра перевернулась.

- Как теперь «Спартаку» исправляться?

- Через неделю дерби с ЦСКА, и если «Спартак» его выиграет, то болельщики ему всё простят. В таких принципиальных матчах на первый план всегда выходят морально-волевые качества. Как бы команды ни готовились к игре, как бы ни рассматривали друг друга, какие бы места ни занимали, в пылу игры всё это, конечно, забывается. То, что ЦСКА и «Спартак» сыграют не в лучших составах, это, конечно, минус, но всё равно дерби есть дерби, там каждый играет с полной самоотдачей.