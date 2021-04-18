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Агент Николича опроверг возможных уход своего клиента из «Локомотива»

18 Апреля 2021, 17:39,

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы наставника «Локомотива» Марко Николича, опроверг информацию о том, что его клиент собирается покинуть московский клуб.

«Марко никому ничего не объявлял. Если есть план в клубе, хороший сектор в спортивном направлении — тренеры легко смогут договориться с клубом», - цитирует Йоксимовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич был назначен на пост главного тренера «Локомотива» в июне прошлого года. «Железнодорожники» на данный момент переживают лучший момент в сезоне, вчера московский клуб обыграл на своём поле «Ростов», эта победа стала седьмой подряд для «Локомотива» в российской Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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