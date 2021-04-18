Первушин: «На эмоциях где-то с ребятами поговорили, это нормально в мужском коллективе»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвёл итоги матча с «Арсеналом» (0:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- В эмоциях проиграли сегодня, соперник нас превзошел в единоборствах, в подборах. Когда ты проигрываешь центр поля, тяжело что-то делать. И выхода из обороны не было из-за этого. На эмоциях где-то с ребятами поговорили, это нормально в мужском коллективе. Поговорили и забыли. Наверное, на начало второго тайма импульс вот тот разговор дал. Но, к сожалению, залетели голы, которые были необязательными. Тем не менее, соперника поздравляем с победой. Двигаемся дальше, будем готовиться к следующей игре и настраиваться.