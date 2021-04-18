Парфёнов: «Бывали матчи, где достаточно хороший уровень игры был, но мы не брали очки»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с «Тамбовом» (4:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Знаете, важно набирать очки. Бывали матчи, где достаточно хороший уровень игры был, но мы не брали очки. Поэтому здесь радует и качество, и количество мячей. Самое главное сейчас - набранные очки.

- Можете сейчас назвать какие-то моменты, которые вам не понравились в игре «Арсенала»? Что не получилось в игре вашей команды?

- Надо посмотреть повнимательнее. Были моменты, связанные с небольшой потерей концентрации, но это уже было при комфортном счете.