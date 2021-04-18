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Парфёнов: «Бывали матчи, где достаточно хороший уровень игры был, но мы не брали очки»

18 Апреля 2021, 16:24,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с «Тамбовом» (4:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Знаете, важно набирать очки. Бывали матчи, где достаточно хороший уровень игры был, но мы не брали очки. Поэтому здесь радует и качество, и количество мячей. Самое главное сейчас - набранные очки.

- Можете сейчас назвать какие-то моменты, которые вам не понравились в игре «Арсенала»? Что не получилось в игре вашей команды?

- Надо посмотреть повнимательнее. Были моменты, связанные с небольшой потерей концентрации, но это уже было при комфортном счете.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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