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Хлусевич: «Один из лучших моих матчей, но нужно дальше расти по уровню»

18 Апреля 2021, 16:20,

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Тамбов» (4:0) Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- С точки зрения вашей игры в атаке то ваш лучший матч в сезоне?

- Я бы не сказал, что лучший. Один из лучших, можно занести его в актив, но нужно дальше расти по уровню.

- А чем недовольны в своей игре сегодня?

- Нет, полностью доволен игрой, просто есть к чему стремиться и есть куда расти.

- В первом тайме было видно, что у вас получается игра, вы поучаствовали во втором голе, отдали голевую передачу. В перерыве Дмитрий Парфёнов не давал команду вас чаще грузить на правом фланге?

- Изначально была такая тактика, что играть флангами, надо было растягивать оборону соперника, так как он играл низко основное время матча, поэтому получалось.

- Давайте вспомним голевой эпизод, вы подключились, пробили по воротам, рикошет. Как это было вашими глазами?

- Отскочил мяч, увидел пространство для удара, ударил и хороший гол забил игровой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Даниил Хлусевич
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