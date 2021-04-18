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«Арсенал» разгромил бедствующий «Тамбов» и отдалился от зоны вылета

18 Апреля 2021, 15:52,

Второй матч воскресенья в РПЛ приняла Тула, где «Арсенал» сыграл с «Тамбовом».

Протокол игры  
Арсенал Тула 4:0 Тамбов
(1:0) Бауэр Роберт 11'    
(2:0) Луценко Евгений 25'    
(3:0) Ткачёв Сергей 64'    
(4:0) Хлусевич Даниил 66'    
Шамов Егор Довбня Александр Евгеньевич Бурлак Тарас Григалава Гиа Хлусевич Даниил Костадинов Георги   70' (Панченко Кирилл (   70') Чаушич Горан Бауэр Роберт   27'   82' (Аджоев Гурам (   82') Пантелеев Владислав   59' (Ткачёв Сергей (   59') Кангва Эванс   54'   58' (Ломовицкий Александр (   58'   78') Луценко Евгений   70' (Коновалов Игорь (   70')
Запасные: Громыко Валерий Ковалёв Юрий Кангва Кингс Рассказов Николай Нигматуллин Артур Сокол Артём Левашов Михаил
Сямук Родион Карапузов Владислав   71' (Дроздов Никита (   71') Гигашвили Зураб Кайков Денис Мартынов Илья   34' Васиев Фархад Кабахидзе Владимир   84' (Аванесян Тигран (   84') Бавин Юрий   27'   84' (Герман Дмитрий (   84') Карп Кэтэлин   66' (Нусуев Морис (   66') Архипов Артём Климов Кирилл   65' (Терехов Антон (   65')
Запасные: Чабанов Евгений Ахмаев Саид-Али Алиев Азер Сычёв Виталий Еркин Александр
18 апреля. Стадион "Арсенал (Тула)".

 

Битва аутсайдеров РПЛ, но вряд ли можно назвать её битвой за шесть очков, потому что «Тамбову» эти самые очки не очень нужны. Остаться в РПЛ почти нереально, а любой другой исход событий на 99% прекращает существование клуба. Печальные реалии российского футбола. Так что за три очка с разрозненной командой Первушина бьются тульские «пряники» Дмитрия Парфёнова.

Очки «Арсеналу» сейчас очень нужны. Только в прошлом туре удалось чуть отдалиться от зоны вылета, переиграв «Краснодар». В стыках туляки сыграют почти наверняка, но «Уфа», находящаяся в зоне прямого вылета, всего три балла проигрывает, так что против главного аутсайдера РПЛ «канониры» бились со всей серьёзностью.

Но главной темой вновь станет подозрительная игра «Тамбова». «Арсенал» наступал неплохо и вроде гости должны были пропустить быстро, но такой пенальти снова вызовет вопросы. Передачу от Кангва в центре штрафной площади Кайков уже перехватил, а затем решил рискованно сыграть, в падении врезав по ногам Пантелееву. Фол, который можно назвать странным. Роберт Бауэр пенальти реализовал, с 11-метровой отметки пробив точно в угол - 1:0.

Окончательно умерла интрига уже в середине первого тайма. Отличный заброс Александра Довбни к штрафной площади, там Пантелеев переправил мяч на Хлусевича, а тот прострелил вдоль ворот на Луценко. Евгений без проблем отличился ударом с семи метров - 2:0.

Ещё в первом тайме «Арсенал» заходил на разгром, но два стопроцентных момента не реализовали туляки. Евгения Луценко бросили на углу вратарской и тот без помех бил головой, но в дальний не попал. А затем Горана Чаушича не встретили, предоставив возможность для удара, однако и серб в створ не попал, хлёстко пальнув с линии штрафной площади.

Разгромным счёт стал по истечении часа игрового времени. Хлусевич с правого фланга сыграл в центр на Ломовицкого, а тот не пожадничал и покатил на Ткачева - Сергей спокойно пробил в левую «шестерку». А  спустя четыре минуты шикарный мяч оформил Даниил Хлусевич. Он получил мяч метрах в двадцати пяти от ворот и пробил в дальний от себя угол, буквально прошив руки Сямука - 4:0.

Красивая и закономерная победа Тулы, но по пенальти всё равно остаются вопросы. Разгром помог «Арсенал» отдалиться от зоны вылета, но избежать стыковых матчей вряд ли получится. До «Урала» целых семь очков.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Арсенал Тула, Тамбов
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