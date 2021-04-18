«Арсенал» разгромил бедствующий «Тамбов» и отдалился от зоны вылета

Второй матч воскресенья в РПЛ приняла Тула, где «Арсенал» сыграл с «Тамбовом».

Битва аутсайдеров РПЛ, но вряд ли можно назвать её битвой за шесть очков, потому что «Тамбову» эти самые очки не очень нужны. Остаться в РПЛ почти нереально, а любой другой исход событий на 99% прекращает существование клуба. Печальные реалии российского футбола. Так что за три очка с разрозненной командой Первушина бьются тульские «пряники» Дмитрия Парфёнова.

Очки «Арсеналу» сейчас очень нужны. Только в прошлом туре удалось чуть отдалиться от зоны вылета, переиграв «Краснодар». В стыках туляки сыграют почти наверняка, но «Уфа», находящаяся в зоне прямого вылета, всего три балла проигрывает, так что против главного аутсайдера РПЛ «канониры» бились со всей серьёзностью.

Но главной темой вновь станет подозрительная игра «Тамбова». «Арсенал» наступал неплохо и вроде гости должны были пропустить быстро, но такой пенальти снова вызовет вопросы. Передачу от Кангва в центре штрафной площади Кайков уже перехватил, а затем решил рискованно сыграть, в падении врезав по ногам Пантелееву. Фол, который можно назвать странным. Роберт Бауэр пенальти реализовал, с 11-метровой отметки пробив точно в угол - 1:0.

Окончательно умерла интрига уже в середине первого тайма. Отличный заброс Александра Довбни к штрафной площади, там Пантелеев переправил мяч на Хлусевича, а тот прострелил вдоль ворот на Луценко. Евгений без проблем отличился ударом с семи метров - 2:0.

Ещё в первом тайме «Арсенал» заходил на разгром, но два стопроцентных момента не реализовали туляки. Евгения Луценко бросили на углу вратарской и тот без помех бил головой, но в дальний не попал. А затем Горана Чаушича не встретили, предоставив возможность для удара, однако и серб в створ не попал, хлёстко пальнув с линии штрафной площади.

Разгромным счёт стал по истечении часа игрового времени. Хлусевич с правого фланга сыграл в центр на Ломовицкого, а тот не пожадничал и покатил на Ткачева - Сергей спокойно пробил в левую «шестерку». А спустя четыре минуты шикарный мяч оформил Даниил Хлусевич. Он получил мяч метрах в двадцати пяти от ворот и пробил в дальний от себя угол, буквально прошив руки Сямука - 4:0.

Красивая и закономерная победа Тулы, но по пенальти всё равно остаются вопросы. Разгром помог «Арсенал» отдалиться от зоны вылета, но избежать стыковых матчей вряд ли получится. До «Урала» целых семь очков.