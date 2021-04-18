​Берг: «Не помню худшего момента в своей карьере, чем 0:5 от «Ахмата»

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18 Апреля 2021, 12:49,
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Форвард «Краснодара» Маркус Берг ответил на вопрос, является ли недавнее поражение от «Ахмата» со счётом 0:5 худшим моментом его карьеры.
«Да, даже и не припомню ничего хуже», - приводятся слова Берга на официальном сайте краснодарских «быков». «Конечно, это совершенно неприемлемый результат. Мы старались показать всё, что умеем, но ничего не получилось».
Как известно, после того крупного поражения в отставку с должности главного тренера «Краснодара» подал Мурад Мусаев. Берг в ходе интервью клубной пресс-службе заявил, что каждый член команды виноват в уходе тренера.
На текущий момент «Краснодар» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата. Главным тренером «быков» после ухода Мурада Мусаева стал Виктор Ганчаренко.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Маркус Берг