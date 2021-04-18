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​Берг: «Не помню худшего момента в своей карьере, чем 0:5 от «Ахмата»

18 Апреля 2021, 12:49,

Форвард «Краснодара» Маркус Берг ответил на вопрос, является ли недавнее поражение от «Ахмата» со счётом 0:5 худшим моментом его карьеры.

«Да, даже и не припомню ничего хуже», - приводятся слова Берга на официальном сайте краснодарских «быков». «Конечно, это совершенно неприемлемый результат. Мы старались показать всё, что умеем, но ничего не получилось».

Как известно, после того крупного поражения в отставку с должности главного тренера «Краснодара» подал Мурад Мусаев. Берг в ходе интервью клубной пресс-службе заявил, что каждый член команды виноват в уходе тренера.

На текущий момент «Краснодар» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата. Главным тренером «быков» после ухода Мурада Мусаева стал Виктор Ганчаренко.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Маркус Берг
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