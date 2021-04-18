Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Арбитр матча «Локомотив» - «Ростов» может закончить с футболом

18 Апреля 2021, 12:22,

Арбитр Михаил Вилков с высокой долей вероятности не будет включён в список судей на следующий сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Михаил Вилков работал на субботней игре российского чемпионата между «Локомотивом» и «Ростовом». После игры рефери столкнулся с критикой. Главным образом критика относилась к спорному пенальти в эпизоде с падением в чужой штрафной площадке хавбека «железнодорожников» Гжегожа Крыховяка. Московская команда отпраздновала победу в прошедшем поединке со счётом 4:1.

Как главный арбитр Михаил Вилков работает в элитном российском дивизионе уже почти одиннадцать лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Михаил Вилков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Reich83
18 Апреля 2021, 12:38

не кажется ли вам, что слишком много судейских скандалов, связанных с локомотивом? А все после прихода Сухины в команду. Дыма без огня не бывает, наверняка этот Сухина работает с судьями. Дисквалифицировать команду надо и исключить из РПЛ на следующий сезон. А в этом присудить техническое поражение во всех 30 турах.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола