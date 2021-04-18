​Арбитр матча «Локомотив» - «Ростов» может закончить с футболом

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18 Апреля 2021, 12:22,
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Арбитр Михаил Вилков с высокой долей вероятности не будет включён в список судей на следующий сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, Михаил Вилков работал на субботней игре российского чемпионата между «Локомотивом» и «Ростовом». После игры рефери столкнулся с критикой. Главным образом критика относилась к спорному пенальти в эпизоде с падением в чужой штрафной площадке хавбека «железнодорожников» Гжегожа Крыховяка. Московская команда отпраздновала победу в прошедшем поединке со счётом 4:1.
Как главный арбитр Михаил Вилков работает в элитном российском дивизионе уже почти одиннадцать лет.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Михаил Вилков
не кажется ли вам, что слишком много судейских скандалов, связанных с локомотивом? А все после прихода Сухины в команду. Дыма без огня не бывает, наверняка этот Сухина работает с судьями. Дисквалифицировать команду надо и исключить из РПЛ на следующий сезон. А в этом присудить техническое поражение во всех 30 турах.