​Арбитр матча «Локомотив» - «Ростов» может закончить с футболом

Арбитр Михаил Вилков с высокой долей вероятности не будет включён в список судей на следующий сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Михаил Вилков работал на субботней игре российского чемпионата между «Локомотивом» и «Ростовом». После игры рефери столкнулся с критикой. Главным образом критика относилась к спорному пенальти в эпизоде с падением в чужой штрафной площадке хавбека «железнодорожников» Гжегожа Крыховяка. Московская команда отпраздновала победу в прошедшем поединке со счётом 4:1.

Как главный арбитр Михаил Вилков работает в элитном российском дивизионе уже почти одиннадцать лет.