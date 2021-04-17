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​Чорлука посоветовал КДК выпить пива

17 Апреля 2021, 22:38,

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука после успешного матча против «Ростова» (победа 4:1) по традиции решил выпить несколько бокалов пенного. Хорватский футболист посоветовал сделать тоже самое КДК.

Напомним, на неделе КДК принял целый ряд решений по матчу «Локомотива» против «Спартака». Так, например, «железнодорожникам» придётся провести дерби против «Динамо» на нейтральном поле. Впрочем, московский клуб будет обжаловать это решение.

«КДК, расслабьтесь и выпейте одно-два пива», - написал Чорлука на своей страничке в Instagram.

Напомним, что Ведран Чорлука в конце сезона покинет «Локомотив».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Ведран Чорлука
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