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Директор «Спартака» допускает, что Тедеско останется

17 Апреля 2021, 20:29,

Дмитрий Попов, занимающий должность спортивного директора «Спартака», допустил вариант, при котором Доменико Тедеско останется на тренерском мостике команды.

«Может ли Тедеско остаться? Может быть. Все варианты возможны», - сказал Попов. Видео с его словами было опубликовано на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

Напомним, что в декабре Доменико Тедеско заявил, что он не будет подписывать новый контракт с клубом. Действующее трудовое соглашение немецкого специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

В воскресенье, восемнадцатого апреля, «Спартак» проведёт домашний матч против «Уфы».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Дмитрий Попов
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