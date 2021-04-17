Директор «Спартака» допускает, что Тедеско останется

Дмитрий Попов, занимающий должность спортивного директора «Спартака», допустил вариант, при котором Доменико Тедеско останется на тренерском мостике команды.

«Может ли Тедеско остаться? Может быть. Все варианты возможны», - сказал Попов. Видео с его словами было опубликовано на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

Напомним, что в декабре Доменико Тедеско заявил, что он не будет подписывать новый контракт с клубом. Действующее трудовое соглашение немецкого специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

В воскресенье, восемнадцатого апреля, «Спартак» проведёт домашний матч против «Уфы».