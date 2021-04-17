Директор «Спартака» допускает, что Тедеско останется

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17 Апреля 2021, 20:29,
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Дмитрий Попов, занимающий должность спортивного директора «Спартака», допустил вариант, при котором Доменико Тедеско останется на тренерском мостике команды.
«Может ли Тедеско остаться? Может быть. Все варианты возможны», - сказал Попов. Видео с его словами было опубликовано на канале «Футбольный Биги» в YouTube.
Напомним, что в декабре Доменико Тедеско заявил, что он не будет подписывать новый контракт с клубом. Действующее трудовое соглашение немецкого специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона.
В воскресенье, восемнадцатого апреля, «Спартак» проведёт домашний матч против «Уфы».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Дмитрий Попов