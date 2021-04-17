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​Гилерме «уколол» «Спартак» в Instagram

17 Апреля 2021, 20:20,

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме сделал публикацию на своей страничке в Instagram. В субботу футболист не играл против «Ростова», поскольку отбывал первый из двух матчей дисквалификации. Наказание Гилерме связано с его жестами фанатам «Спартак», из уст которых звучали оскорбления на почве расизма.

Гилерме поблагодарил фанатов «Локомотива» за акцию поддержки, устроенную в прошедшем поединке против «Ростова». Футболист отметил, что он не жалеет о своём поступке, поскольку лишь таким способом в тот момент он мог выразить протест против оскорблений в свой адрес.

Гилерме также написал о грязных играх за пределами поля, намекая на «Спартак».

«Футбол за рамками матча - это удел посредственных команд», - написал голкипер «железнодорожников».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Гилерме
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