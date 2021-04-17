Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Орлов: «Я не фанат «Зенита»

17 Апреля 2021, 18:26,

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не является фанатом «Зенита». Видео со словами Орлова появилось на страничке Школы спортивной журналистики Шмурнова-Рабинера в социальной сети «В Контакте».

- Назначения комментаторов – это всегда большая политика. Я из Петербурга, да я ещё так «накормил», ведя «Зенит». Но в Советском Союзе я же тоже вёл «Зенит», и никаких замечаний ко мне не было. Я всегда старался оценивать эпизод, как он есть, независимо от того, кто в какой футболке.

Я из Петербурга и, естественно, хочу, чтобы «Зенит» побеждал. Но я же не болельщик, не фанат… Я всегда за красивый футбол, - высказался Орлов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Геннадий Орлов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола