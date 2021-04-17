​Орлов: «Я не фанат «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не является фанатом «Зенита». Видео со словами Орлова появилось на страничке Школы спортивной журналистики Шмурнова-Рабинера в социальной сети «В Контакте».

- Назначения комментаторов – это всегда большая политика. Я из Петербурга, да я ещё так «накормил», ведя «Зенит». Но в Советском Союзе я же тоже вёл «Зенит», и никаких замечаний ко мне не было. Я всегда старался оценивать эпизод, как он есть, независимо от того, кто в какой футболке.

Я из Петербурга и, естественно, хочу, чтобы «Зенит» побеждал. Но я же не болельщик, не фанат… Я всегда за красивый футбол, - высказался Орлов.