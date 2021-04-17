«Рубин» готов заплатить 10 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

Хавбек Димитрис Пелкас, правами на которого владеет стамбульский «Фенербахче», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате России.

Согласно сведениям издания Takvim, заинтересованность в услугах 27-летнего греческого полузащитника проявляет казанский «Рубин». Руководство российского клуба готово выделить на приобретение Пелкаса десять миллионов евро, однако турецкий гранд хочет выручить с продажи игрока порядка 15 миллионов.

В текущем сезоне Димитрис провел 35 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го года.