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«Рубин» готов заплатить 10 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

17 Апреля 2021, 10:19,

Хавбек Димитрис Пелкас, правами на которого владеет стамбульский «Фенербахче», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате России.

Согласно сведениям издания Takvim, заинтересованность в услугах 27-летнего греческого полузащитника проявляет казанский «Рубин». Руководство российского клуба готово выделить на приобретение Пелкаса десять миллионов евро, однако турецкий гранд хочет выручить с продажи игрока порядка 15 миллионов.

В текущем сезоне Димитрис провел 35 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Фенербахче, Димитрис Пелкас
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Комментарии (1)
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0
Ветров Игорь
17 Апреля 2021, 10:31

Значит по Хвиче всё решено...

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