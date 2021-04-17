Карпин: «С удовольствием поеду тренировать в Англию или Америку»

Известный российский специалист Валерий Карпин, ныне занимающий пост главного тренера «Ростова», ответил на вопрос относительно своего будущего.

«Тренировать в Америке? Наверное, да. В Англию или Америку - с удовольствием», - заявил наставник в эфире программы «Ростов-на-кону» на «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин занимает пост рулевого «Ростова» с 2018-го года. До этого он отметился работой в московском «Спартаке».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги подопечные Карпина набрали 37 очков после 25 туров. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Ростов» проведет на выезде против столичного «Локомотива». Игра пройдет на «РЖД Арене» 17-го апреля, начало 16:30 мск.