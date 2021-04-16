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​«Спартак» ведёт переговоры с тренером из Португалии

16 Апреля 2021, 20:30,

«Спартак» может возглавить тренер из Португалии. O Jogo сообщает на своих страницах о том, что переговоры с московским клубом ведёт Руй Витория. 51-летний специалист в настоящее время не имеет клуба. В конце прошлого календарного года он покинул тренерский мостик саудовского «Аль-Насра».

До периода в Саудовской Аравии Витория работал исключительно в родной Португалии. С лета 2015 по январь 2019 года этот специалист возглавлял «Бенфику».

Напомним, что через месяц должность главного тренера «Спартака» в связи с истечением срока трудового договора покинет Доменико Тедеско.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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