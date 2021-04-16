​«Локомотив» сделал заявление по решению КДК

В пятницу вечером «Локомотив» выступил с заявлением по поводу решения КДК по так называемому «делу Станислава Сухины». Начальник команды за посещение судейской комнаты второй раз в сезоне был оштрафован на сто пятьдесят тысяч рублей. Клуб же обязали провести домашнюю игру российского чемпионата против «Динамо» на нейтральном поле.

В своём заявлении «Локомотив» выразил несогласие с решением КДК. Клуб будет подавать апелляцию.

На текущий момент «Локомотив» располагается на третьей позиции в таблице российского чемпионата. От второго «Спартака» команда Марко Николича отстаёт на один зачётный балл.

В субботу, семнадцатого апреля, «Локомотив» примет «Ростов». Эта игра пройдёт на «РЖД Арене», как планировалось.