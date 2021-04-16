​Гвардиола не пошёл в «Челси» из-за Абрамовича, «Локомотив» зовёт Рангника, а Неймар задумал хитрый план – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Хосеп Гвардиола отказывался возглавить «Челси», какую работу «Локомотив» предлагает Ральфу Рангнику, и что за хитрый план задумал Неймар. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Гвардиола не пошёл в «Челси» из-за Абрамовича

На неделе Хосеп Гвардиола впервые дошёл с «Манчестер Сити» до полуфинала Лиги чемпионов. Оказывается, в своё время испанский специалист мог занять тренерский мостик в другом английском клубе. На Туманном Альбионе сообщили, что в период с 2010 по 2016 год к Гвардиоле шесть раз обращался владелец «Челси» Роман Абрамович. На каждое из предложений тренер отвечал отказом. Слухи говорят о том, что эти отказы были связаны непосредственно с Абрамовичем, а именно с его политикой. Российский бизнесмен обычно не даёт тренерам много времени на решение задач и не медлит с увольнениями.

Условие ухода Роналду из «Ювентуса»

На протяжении девяти лет подряд «Ювентус» становился чемпионом Италии. В этом же сезоне задача команды Андреа Пирло, судя по всему, сводится к тому, чтобы финишировать в четвёрке и получить билет в Лигу чемпионов. На неделе в СМИ появилась информация о том, что от результата сезона будет зависеть будущее Криштиану Роналду. Если «старая синьора» не квалифицируется в сильнейший клубный турнир континента, звёздный португальский футболист оставит клуб. В настоящий момент «Ювентус» занимает третье место, но пятый «Наполи» отстаёт всего на три балла. Сыграть остаётся восемь туров.

«Локомотив» зовёт Рангника

Ральф Рангник является достаточно востребованным специалистом, хотя тренерской работой он не занимается уже почти два года после плодотворного периода в развивающемся «РБ Лейпциге». Несколько дней назад в Германии сообщили о том, что заполучить Рангника в свои ряды пытается «Локомотив». Правда, речь идёт не о тренерской работе, а о должности консультанта по вопросам спорта. Стоит напомнить, что на прошлой неделе Ральф посещал дерби «Локомотива» против «Спартака». Этот визит только подогрел слухи.

Райола хочет выбить космическую зарплату для Холанна

Эрлинг Холанн является одним из самых желанных форвардов для топовых клубов. Норвежцу только двадцать, и клуб, которому удастся приобрести этого игрока у «Боруссии», в перспективе может закрыть вопрос с центральным нападающим надолго. Впрочем, потенциальные покупатели Холанна сталкиваются с проблемой в виде высоких запросов по заработной плате. Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что агент Мино Райола хочет выбить у Холанна просто космическую зарплату – миллион фунтов в неделю. В нынешних условиях потянуть такой оклад футболиста будет сложно любому клубу.

Неймар задумал хитрый план

В СМИ регулярно появляется информация о том, что Неймар уже согласовал новый контракт с «ПСЖ», который будет действовать до конца июня 2026 года. Впрочем, в Испании пишут о том, что Неймар ведёт себя достаточно хитро. Он не торопится доводить дело непосредственно до подписания нового соглашения, прощупывая почву на предмет возможности перехода в «Барселоны» и воссоединения с Лионелем Месси. Если Неймар получит сигнал о том, что его возвращение на «Камп Ноу» возможно, он будет готов отменить договорённости с «ПСЖ». Отмечается, что Неймар придерживался столь хитрой стратегии и в прошлом, «флиртуя» с другими клубами на фоне договорённостей непосредственно со своим клубом.