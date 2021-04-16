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​Арбитра Левникова могут отстранить на полгода после обращения «Спартака»

16 Апреля 2021, 19:22,

В деле о появлении в судейской комнате начальника «Локомотива» Станислава Сухины, судя по всему, ещё рано ставить точку. Как сообщает канал «Мутко против» в Telegram, «Спартак» направил в КДК РФС ещё несколько писем.

«Красно-белые» просят рассмотреть действия бригады арбитров. В своих пояснениях судьи указали, что Сухина заходил в судейскую комнату один раз. В ходе разбирательства же было выяснено, что начальник «Локомотива» оказывался в комнате четырежды – три раза перед матчем и один раз после.

Умышленное предоставление недостоверной информации РФС влечёт за собой отстранение от футбола на срок не менее полугода. Об этом говорится в 122 статье Дисциплинарного регламента.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Кирилл Левников
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Комментарии (1)
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wertygaz
16 Апреля 2021, 19:28

Одни армяне рулят футболом, бесполезно писать обращения, там только деньги решают...

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