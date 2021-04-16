​Владислав Игнатьев: «Смолов в CS:GO покупает ножи по миллиону-полтора»

Владислав Игнатьев стал гостем нового выпуска «Коммент.Шоу» - программы, выходящей на YouTube. Футболист «Локомотива» ответил на вопрос о том, какую самую дорогую покупку он совершил в игре CS:GO.

«Я покупал нож за девяносто тысяч рублей. Но это ещё цветочки, вы ещё не знаете, какие у Феди [Смолова] ножи. Там по миллиону-полтора», - высказался Игнатьев.

В нынешнем сезоне Владислав Игнатьев провёл за «Локомотив» двадцать матчей. На счету защитника «железнодорожников» три гола и два голевых паса. В конце сезона действующий контракт Игнатьева с московским клубом истекает.