Владислав ​Игнатьев вспомнил, как отказал «Шальке»

Выступающий за «Локомотив» Владислав Игнатьев высказался по поводу интереса к себе со стороны «Шальке», о котором СМИ писали минувшей зимой.

«Позвонил человек и сказал, что есть интерес от «Шальке». Спросил, не хочу ли я помочь. А я не понял, с чем помочь. Не видел, на каком они месте, помню, что с ними в Лиге чемпионов играли… Посмотрел в таблицу, сказал: «Нет, спасибо», - сказал Игнатьев с улыбкой в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

«Шальке» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. В двадцати восьми турах чемпионата «кобальтовые» смогли раздобыть только тринадцать зачётных баллов.