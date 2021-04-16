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​Филатов: «Всё всегда связано со «Спартаком», может им сразу отдать второе место?»

16 Апреля 2021, 16:06,

Валерий Филатов, входящий в состав совета директоров «Локомотива», отреагировал на наказание для клуба. «Железнодорожники» сыграют против «Динамо» через три недели на нейтральном поле, поскольку Станислав Сухина, начальник команды, повторно нарушил регламент посредством входа в судейскую комнату. Это случилось на матче против «Спартака» на прошлой неделе.

Комментируя ситуацию для ТАСС, Филатов назвал наказание для «Локомотива» несправедливым.

«Почему всё всегда связано со «Спартаком» - это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились?» - высказался представитель «железнодорожников».

На текущий момент «Спартак» располагается как раз на второй строчке в таблице российского чемпионата, а «Локомотив» отстаёт на один зачётный балл. Командам осталось сыграть по пять матчей.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Валерий Филатов
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