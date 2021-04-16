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​В «Спартаке не подтвердили интерес к Фонсеке

16 Апреля 2021, 14:40,

Антон Фетисов, возглавляющий департамент «Спартака» по коммуникациям, прокомментировал новые сообщения из Италии, согласно которым московский клуб по-прежнему интересуется Паулу Фонсекой. Португальский специалист может покинуть тренерский мостик «Ромы» по завершению текущего сезона.

«Много раз говорил о том, что Фонсека не является и не являлся кандидатом на пост главного тренера «Спартака», - приводит слова Фетисова журналист Сергей Егоров через канал «Футбольный Биги» в Telegram.

«Спартак» находится в поисках нового тренера, поскольку уже через месяц команду оставит Доменико Тедеско, чей контракт истекает.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Рома, Паулу Фонсека, Антон Фетисов
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