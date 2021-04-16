​«Локомотив» проведёт домашний матч на нейтральном поле из-за действий Сухины

КДК РФС в пятницу вынес решение по так называемому «делу Станислава Сухины». Начальник «Локомотива» в нарушение регламента зашёл в судейскую комнату перед игрой российского чемпионата против «Спартака».

Как сообщает «РБ Спорт», «Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе.

Сухина за свои действия оштрафован на сто пятьдесяти тысяч рублей. Такой же штраф получил начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Стоит сказать, что Станислав Сухина уже допускал аналогичное нарушение регламента в начале сезона. Тогда он зашёл в судейскую и поскандалил с арбитрами. Своё появление в судейской на этот раз начальник «железнодорожников» объяснял протокольными моментами. Более того, Сухина утверждал, что заходил не в судейскую комнату, а только в так называемый предбанник, причём с согласия арбитра.