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​«Локомотив» проведёт домашний матч на нейтральном поле из-за действий Сухины

16 Апреля 2021, 14:26,

КДК РФС в пятницу вынес решение по так называемому «делу Станислава Сухины». Начальник «Локомотива» в нарушение регламента зашёл в судейскую комнату перед игрой российского чемпионата против «Спартака».

Как сообщает «РБ Спорт», «Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе.

Сухина за свои действия оштрафован на сто пятьдесяти тысяч рублей. Такой же штраф получил начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Стоит сказать, что Станислав Сухина уже допускал аналогичное нарушение регламента в начале сезона. Тогда он зашёл в судейскую и поскандалил с арбитрами. Своё появление в судейской на этот раз начальник «железнодорожников» объяснял протокольными моментами. Более того, Сухина утверждал, что заходил не в судейскую комнату, а только в так называемый предбанник, причём с согласия арбитра. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Станислав Сухина, Василий Козловцев
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Комментарии (2)
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0
sanay
16 Апреля 2021, 15:34

Таких как Левников, Сухина должен судить УЕФА , а не наше продажные чинуши. И до УЕФА надо руководству Спартака доводить нарушения регламента и действия главного судьи матча Локомотив-Спартак.

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sanay
16 Апреля 2021, 15:28

ПОЗОРИЩЕ ущербному, продажному , коррумпированному грязьпромовскому чемпионатишке. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
Вас всех тв.рей принимавших участие в этом вашем постыдном шоу на гильятину.

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