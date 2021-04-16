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Шварц: «Ротор» опасен в атаке, также они самоотверженно и компактно обороняются»

16 Апреля 2021, 12:17,

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против волгоградского «Ротора» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Нам нужно надежно сыграть в обороне. «Ротор» создавал голевые моменты в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА. Эта команда опасна в атаке. Также они самоотверженно и компактно обороняются», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба столичного коллектива.

Поединок между «Динамо» и «Ротором» состоится в субботу, 17-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 25-ти туров Премьер-лиги москвичи набрали 43 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. На счету волгоградцев 18 очков, команда располагается на 14-й позиции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Ротор, Сандро Шварц
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