«Ростов» проявляет интерес к нападающему «Челси»

Футбольный агент Оливер Уорд, который представляет интересы форварда лондонского «Челси» Ике Угбо, отреагировал на слухи об интересе «Ростова» к 22-летнему нападающему.

«Ростов» действительно проявляет интерес к Ике. Но серьезных переговоров не было», - передает слова агента издание Sport24.

СМИ сообщают, что интерес к футболисту также проявляют «Фулхэм», «Монако», «Болонья» и «Сампдория».

В нынешнем сезоне Угбо выступает на правах аренды за бельгийский клуб «Серкль Брюгге». Нападающий принял участие в 33 поединках, записав себе в актив 16 забитых мячей и одну голевую передачу.