​Что будет с арбитром Лапочкиным после отстранения УЕФА

В четверг стало известно об отстранении от футбольной деятельности российского арбитра Сергея Лапочкина. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации и пытается понять, что теперь ждёт рефери.

Что случилось

Судья Премьер-лиги Сергей Лапочкин был отстранён от любой деятельности, связанной с футболом. Временное отстранение, рассчитанное на девяносто дней, вступило в силу ещё двадцать пятого марта. Сначала об отстранении арбитра сообщил РФС, а позже информация появилась на сайте УЕФА в разделе, посвящённом дисциплинарным решениям. Там говорится, что после проведённого инспекторами УЕФА по этике и дисциплине расследования в отношении Лапочкина было возбуждено дисциплинарное производство.

Суть нарушения

В заметке УЕФА отмечается, что дисциплинарное производство стартовало в связи с предполагаемым нарушением Лапочкиным трёх пунктов Дисциплинарного регламента. Открыв документ, можно посмотреть, о чём именно идёт речь.

Первое возможное нарушение относится к статье под номером одиннадцать. В этой статье речь идёт об общих принципах поведения. Во втором пункте статьи идёт перечисление её нарушителей. К делу Лапочкина относится подпункт под буквой «а». Там говорится о тех людях, которые участвуют или пытаются участвовать в таких незаконных действиях, как мошенничество, подкуп (активный и пассивный) или коррупция.

Второе и третье возможное нарушение относятся к следующей, двенадцатой статье. Она посвящена честности матчей и соревнований, а также договорным матчам. Во втором пункте этой статьи идёт перечисление её нарушителей. К делу Лапочкина относятся подпункты под буквами «а» и «d».

В подпункте «а» речь идёт о людях, которые с целью получения выгоды действуют в направлении незаконного влияния на матчи или турниры.

В подпункте «d» речь идёт о людях, которые немедленно и добровольно не информируют УЕФА об обращениях к себе с просьбами оказать незаконное влияние на матчи или турниры.

Именно последний представленный пункт, судя по всему, является основной претензией к Лапочкину. Как сообщил на своих страницах sport24, российский арбитр не уведомил УЕФА о попытке воздействия на него. Инцидент произошёл в квалификации Лиги Европы сезона 2018/2019, когда Лапочкин работал на поединке между «Вентспилсом» и «Бордо».

Что будет с Лапочкиным

Важно понимать, что отстранение Сергея Лапочкина пока лишь временное. Оно рассчитано почти до конца июня, то есть в нынешнем сезоне этого арбитра мы на футбольном поле точно не увидим. Дальше всё будет зависеть от того, какое решение будет принято Контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА по итогам производства.

Не имея полной картины, сложно объективно оценивать перспективы Лапочкина. Однако часть расследования уже прошла, и именно на его основе были приняты решения о временном отстранении арбитра и начале производства. То есть Лапочкин определённо нарушил Дисциплинарный регламент и понесёт за это наказание. Возможно, Лапочкин больше не будет работать в еврокубках даже в качестве четвёртого рефери, как было в последние годы. Российские арбитры и так не особенно котируются в Европе, а тут ещё и дисциплинарный прокол, причём достаточно серьёзный.

Что касается будущего Лапочкина на внутренней арене, то если в ходе разбирательства не вскроются какие-то отягчающие обстоятельства, вряд ли на карьере арбитра будет поставлен крест. Несообщение УЕФА о попытке воздействия – нарушение, но вряд ли за такое можно лишить арбитра работы даже внутри страны. Будем ждать окончания производства.

Алексей Антоненко