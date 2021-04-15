ЦСКА готовит предложение по полузащитнику «Палмейреса»

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Палмейреса» Рафаэлю Вейге.

По информации Central da Bola, «армейцы» уже готовят бразильскому клубу предложение по Вейге. Отмечается, что за полузащитником следит и «Вольфсбург».

25-летний бразилец перешёл в «Палмейрас» из «Куритибы» в декабре 2016 года, сумма трансфера составила 1,3 миллиона евро. За четыре с половиной года Вейга сыграл девяносто три матча за «Палмейрас», забил двадцать четыре гола и отдал семь голевых передач.

Контракт Рафаэля с бразильским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.