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ЦСКА готовит предложение по полузащитнику «Палмейреса»

15 Апреля 2021, 23:23,

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Палмейреса» Рафаэлю Вейге.

По информации Central da Bola, «армейцы» уже готовят бразильскому клубу предложение по Вейге. Отмечается, что за полузащитником следит и «Вольфсбург».

25-летний бразилец перешёл в «Палмейрас» из «Куритибы» в декабре 2016 года, сумма трансфера составила 1,3 миллиона евро. За четыре с половиной года Вейга сыграл девяносто три матча за «Палмейрас», забил двадцать четыре гола и отдал семь голевых передач.

Контракт Рафаэля с бразильским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Палмейрас, Рафаэль Вейга
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