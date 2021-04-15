​РФС опубликовал анализ спорных моментов матча «Локомотив» - «Спартак»

Пресс-служба РФС опубликовала анализ спорных моментов матча «Локомотив» - «Спартак». Автором анализа стал Дэвид Эллерей – бывший рефери, который принимал участие в разработке ВАР и является советником генерального секретаря РФС.

В анализе разбираются три эпизода, по итогам которых рефери не назначал пенальти в ворота «Локомотива». ЭСК, куда входят в том числе и иностранные арбитры, накануне признала, что Кирилл Левников в своих решениях ошибок не допустил.

В оценке каждого эпизода решение ВАР не вмешиваться называется правильным. В пояснении сказано, что ВАР может инициировать изменение решения рефери только «в случае явной и очевидной ошибки». В двух ситуациях с предполагаемой игрой рукой доказательств нарушения правил не было получено.

Также отмечается, что ВАР имеет доступ только к камерам телевизионного вещателя. Других инструментов для оценки ситуации у ВАР нет, поэтому он оценивает эпизоды только по доступным ракурсам.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.