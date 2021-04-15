​УЕФА: В отношении Лапочкина возбуждено дело

На сайте УЕФА в разделе дисциплинарных решений была опубликована информация по поводу российского арбитра Сергея Лапочкина.

«После расследования, проведённого инспекторами УЕФА по этике и дисциплине, в отношении Сергея Лапочкина было возбуждено дисциплинарное производство в связи с предлагаемым нарушением статьи 11 (пункт 2а) и статьи 12 (пункты 2а и 2d).

25 марта было принято решение запретить Лапочкину заниматься футбольной деятельностью в течение 90 дней», - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что Сергей Лапочкин не проинформировал УЕФА о попытке повлиять на него перед матчем между «Вентспилсом» и «Бордо» в 2018 году.