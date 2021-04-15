Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Орлов: «Мы не можем запретить игрокам «Сочи» и «Зенита» целоваться»

15 Апреля 2021, 18:51,

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» подискутировал с журналистом Виталием Дымарским. Последний отметил, что футболисты «Сочи» бросили играть в концовке воскресного матча против «Зенита», и что после поединка игроки команд «обнимались и целовались».

«Мы не можем запретить людям целоваться», - сказал Орлов со смехом.

«Перед матчем «Зенита» с «Сочи» что я только не слышал… Но «Зенит» вытащил эту игру, Азмун забил два потрясающих гола!  А игроки «Сочи» разве ноги убирали? Нет, они даже повели в счёте. Они переиграли в центре поля Малкома, Вендела и Кузяева, они были интереснее. Если бы у них был мастер-голеадор хороший, они бы забили», - сказал Орлов.

Напомним, «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сочи, Геннадий Орлов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
edwardcalin
15 Апреля 2021, 19:29
С таким капитаном, как запретить целоваться. Он от переизбытка тестостерона лопнет, прям во время очередной тусклой, скучной, купленной победы.
0
CELTIC FROST
15 Апреля 2021, 19:26

Совет им да любовь! Горько! ))

0
Dimauskas
15 Апреля 2021, 20:17

Как с языка снял! В точку

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола