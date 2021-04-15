​Орлов: «Мы не можем запретить игрокам «Сочи» и «Зенита» целоваться»

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» подискутировал с журналистом Виталием Дымарским. Последний отметил, что футболисты «Сочи» бросили играть в концовке воскресного матча против «Зенита», и что после поединка игроки команд «обнимались и целовались».

«Мы не можем запретить людям целоваться», - сказал Орлов со смехом.

«Перед матчем «Зенита» с «Сочи» что я только не слышал… Но «Зенит» вытащил эту игру, Азмун забил два потрясающих гола! А игроки «Сочи» разве ноги убирали? Нет, они даже повели в счёте. Они переиграли в центре поля Малкома, Вендела и Кузяева, они были интереснее. Если бы у них был мастер-голеадор хороший, они бы забили», - сказал Орлов.

Напомним, «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.