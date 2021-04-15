Названа причина отстранения арбитра Лапочкина УЕФА

В четверг стало известно об отстранении от футбола сроком на девяносто дней российского рефери Сергея Лапочкина. Судья мог нарушить несколько пунктов дисциплинарного комитета УЕФА, что и стало поводом для санкций.

Как сообщает sport24, Лапочкина подозревают в том, что он не сообщил УЕФА о попытке воздействия на него, когда работал на игре «Вентспилс» - «Бордо» летом 2018 года.

Игра между «Вентспилсом» и «Бордо» завершилась минимальной гостевой победой команды из Франции. Речь идёт о поединке квалификации Лиги Европы.

На матчах РПЛ Сергей Лапочкин работает уже на протяжении десяти лет – с весны 2011 года.